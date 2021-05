Officiel : Boris Kudimbana rejoint l'Olympic

Après avoir annoncé les arrivées de deux anciens joueurs du KV Ostende, Benis Belesi et Pie-Luxton Bekili, les Dogues viennent d'officialiser un troisième transfert.

Passé par Woluwé-Zaventem, Pepingen-Halle, Temse-Lokeren et le NAC Breda, Boris Kudimbana rejoint l'Olympic Charleroi.

“Conservation de ballon, jeu dos au but, grand sans être lent et jeu de tête. Je souhaitais un attaquant capable de conserver le ballon pour faire remonter le bloc. Boris a le bon profil. Il est passé, dans sa phase formation, par le Club de Bruges et Zulte-Waregem, ce qui constitue de solides références. A 24 ans, il a une expérience positive du foot belge “presque pro” et du foot pro hollandais avec son passage au Nac Breda, un club de prestige chez nos voisins hollandais”, a confié Mohamed Dahmane au sujet du nouveau joueur des Dogues sur le site officiel du club.