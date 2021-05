C'était "presque impossible" et pourtant Liverpool n'a plus qu'à finir le travail

Revenus de nulle part, les Reds n'ont plus qu'à conclure: un succès dimanche après-midi contre Crystal Palace et Liverpool sera assuré de son ticket pour la Ligue des Champions 2020-2021.

Le titre est acquis depuis un moment déjà par Manchester City, la lutte pour le maintien a tourné court et les sorts de Sheffield United, de West Bromwich Albion et de Fulham sont scellés depuis plus de deux semaines. Les qualifications européennes seront donc le seul enjeu de la dernière journée de Premier League.

Trois clubs, deux places en C1

Avec, d'abord, la lutte pour la Ligue des Champions pour animer ce dimanche après-midi. City et United sont qualifiés pour la prochaine C1, Chelsea, Liverpool et Leicester City sont encore en course pour les deux autres places dans le top 4.

Chelsea a fait un grand pas en avant en dominant Leicester City mardi. Tout comme Liverpool, qui n'a pas tremblé à Burnley. Après avoir végété à distance de la quatrième place durant quasiment toute la saison, les Reds ne sont plus qu'à une victoire de la Ligue des Champions.

20 sur 24 et le top 4 à portée de fusil

"C'est devenu presque impossible de se qualifier pour la C1", disait pourtant Jürgen Klopp en mars dernier. Mais les Reds ont sorti leur bleu de travail, ils ont retrouvé de leur superbe et ils ont, surtout, enchaîné les victoires.

Liverpool est invaincu en championnat depuis le 8 mars et affiche un impressionnant bilan de 20 points sur 24. Reste à conclure pour Jürgen Klopp et ses protégés et c'est Leicester qui risque d'en faire les frais. L'an dernier, déjà, les Foxes avaient été écartés du top 4 lors de la dernière journée. Une mésaventure pend à nouveau au nez de Youri Tielemans et de ses équipiers...