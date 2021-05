Gérard Lopez savoure : "Ce titre est une revanche !"

Président de Lille jusqu'en décembre dernier, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois était fier de voir les Dogues remporter le titre de champion de France.

Gérard Lopez a continué de suivre avec attention le parcours du LOSC après son départ. "Je suis fier d'eux. Je les remercie de la joie qu'ils m'ont procurée et de tous les témoignages qu'ils m'ont laissés depuis mon départ et ce qui est survenu dans ma vie personnelle (le décès de son père du Covid-19 dans la nuit du 30 avril, ndlr)", a confié l'ancien patron du LOSC à L'Equipe.

L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a aussi expliqué a belle saison du LOSC. Selon lui, il y a eu une sorte de déclic après l'arrêt des championnats par la LFP la saison dernière. "On pensait vraiment terminer en trombe notre championnat. Et on avait le sentiment d'être floués. On a décidé de prendre notre revanche sur le terrain. Ce titre est une revanche ! On a commencé à préparer notre équipe en mode commando. J'ai dit aux joueurs : 'vous irez chercher au plus profond de vous ce que l'on vous a enlevé'. Tout le groupe s'est mobilisé autour de cette idée, de cette ambition. On avait le sentiment d'être spoliés. Cela a décuplé nos forces. On s'est mis en mode guerrier", a conclu le propriétaire de Mouscron.