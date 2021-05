🎥 Jonathan Okita héros du NEC Nimègue, de retour en EreDivisie

Le jeune Belge a inscrit le but de la montée, dimanche après-midi.

Le NEC Nimègue aura dû attendre les toutes dernières secondes des barrages pour valider son retour parmi l'élite du football néerlandais. C'est à la 89e minute que le but de la délivrance est tombé sur la pelouse du NAC Breda (1-2).

Et c'est un Belge qui l'a inscrit: Jonathan Okita. L'ailier de 24 ans boucle sa saison avec huit buts et cinq assists et, après quelques piges en Pro League (2 matchs de playoffs 2 avec le Standard, 6 avec l'Union) découvrira la EreDivisie la saison prochaine.