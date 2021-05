Vincent Kompany dresse le bilan : "Je regarde l'avenir avec une faim incroyable"

Pour sa première saison en tant que coach à part entière, Vincent Kompany aura donc terminé quatrième avec le RSC Anderlecht. Le dernier match aura été une défaite, mais le bilan global est satisfaisant.

Malgré le scénario frustrant du dernier match à l'Antwerp, perdu 1-0 et disputé à 10 contre 11 dès le quart d'heure, Vincent Kompany est parvenu à faire le vide et à analyser sa saison et la progression de son équipe avec lucidité. "Je le dis sans arrogance aucune, ce qui compte pour moi, c'est de progresser personnellement et de faire progresser les autres. Il y a de la frustration aujourd'hui mais il y a surtout une grande fierté", déclare-t-il.

"J'ai une chance inouïe de travailler dans un club magnifique à mes yeux et je regarde l'avenir avec une faim incroyable. Je veux en faire toujours plus, si je travaillais 20h par jour cette saison, j'en travaillerai 21", continue Kompany avec emphase.

Sur sa progression en tant que coach

Vincent Kompany, qui aura terminé sa saison en s'inclinant face à son ancien mentor, l'a cependant salué à sa façon par après. "Il y 8 mois, je n'étais pas où j'en suis actuellement, et dans 8 mois, je serai encore différent. Et j'espère continuer longtemps, jusqu'à mes 60 ans comme Francky, toute ma vie", affirme-t-il. "J'ai une faim en moi qui me pousse, ceux qui me connaissent depuis mes 17 ans le savent".

© photonews

Et son équipe a selon lui les armes pour faire de grandes choses à court ou moyen terme. "Cette quatrième place n'est pas une défaite, c'est un défi. On a affronté le premier, le deuxième, le troisième, on en a tiré des conclusions, on peut en faire des analyses et petit à petit grimper les échelons", espère le coach du RSCA.

"Je suis vraiment fier de la progression de cette équipe. Ces jeunes ont la pression qu'on met d'habitude à des cadres. Là, ils ont encore des dents de lait, mais on va en faire des tueurs", promet enfin Kompany.