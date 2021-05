Premier League : Christian Benteke nominé pour le titre de Joueur du mois

Christian Benteke figure parmi les nominés pour le titre de Joueur du mois de mai en Premier League. Le Diable Rouge avait inscrit un but lors des rencontres face à Sheffield United (victoire 0-2), Southampton (défaite 3-1), Aston Villa (victoire 3-2) et Arsenal (défaite 1-3).

Pour le titre de Joueur du mois, le Belge devra faire avec la concurrence de Gareth Bale (Tottenham Hotspur), Nicolas Pépé (Arsenal), Rodrigo (Leeds United), Aaron Ramsdale (Sheffield United), Joe Willock (Newcastle United), Alisson Becker (Liverpool) et Sadio Mané (Liverpool).

8️⃣ star performers in May, but who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?



🌟 Bale

🌟 Alisson

🌟 Benteke

🌟 Mane

🌟 Pepe

🌟 Ramsdale

🌟 Rodrigo

🌟 Willock



🗳 https://t.co/BDaZV8pAIJ | #PLAwards pic.twitter.com/4fU7dsR4m6