Joan Laporta évoque le dossier Lionel Messi : "Nous avons fait une offre"

Ce vendredi, Joan Laporta a tenu une conférence de presse et a pu faire le point sur le dossier Lionel Messi.

Ce vendredi, les médias catalans comme les supporters du FC Barcelone étaient suspendus aux lèvres de Joan Laporta, dont la prise de parole était attendue. Le président du club blaugrana a précisé qu'un audit allait être réalisé, et n'a pas caché qu'il y avait des problèmes financiers et une grosse dette.

Joan Laporta est ensuite entré dans le vif du sujet en parlant du dossier prioritaire, celui concernant Lionel Messi. Le 30 juin prochain, soit dans pratiquement un mois, La Pulga arrivera à la fin de son contrat. "Pour le nouveau contrat de Messi, ça se déroule bien, mais ce n'est pas fait. Nous devons continuer à travailler, tous les cadres impliqués ainsi que la présidence. Nous ferons une proposition qui, dans les possibilités du club, sera à la hauteur. La relation est bonne et nous avons le sentiment que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que Leo continue".

Il a indiqué que le club avait finalement déjà fait une offre. "Nous avons fait une offre dans les limites des possibilités du Barça. Leo mérite certainement beaucoup plus et peut avoir plus. Mais en raison de son désir de faire que le Barça soit grand, je pense qu'il apprécie grandement l'effort qui a été fait et je pense qu'il est très enthousiaste à l'idée de continuer. Ce n'est pas une question d'argent, c'est un projet d'équipe avec la possibilité de tout gagner. Nous sommes avec un optimisme modéré (...) Leo demande d'abord de l'affection (pour rester) et de se sentir à l'aise. Pour être à l'aise, pour sourire à nouveau et pour lui, il doit gagner. Il doit donc voir qu'il peut gagner. Cela fait partie du processus de réflexion, mais il doit y mettre beaucoup du sien" a lâché Laporta.