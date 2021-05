Le Real Madrid est le club le plus cher du monde

C'est le rapport de "The European Elite 2021" qui le dit.

Le Real Madrid a publié un rapport de "The European Elite 2021" expliquant que le club madrilène était le club plus cher du monde, et qu’il était évalué à 2,9 milliards d'euros. C’est désormais la troisième année consécutive que ce rapport place le Real Madrid tout en haut de la liste.

Dans ce classement, la Casa Blanca est devant le FC Barcelone (2,8 milliards d’euros) et Manchester United (2,6 milliards d’euros).