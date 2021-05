L'OM annonce une prolongation de contrat

Alvaro Gonzalez prolonge à l'OM jusqu'en 2024.

Arrivé à l'été 2019, Alvaro Gonzalez a prolongé son bail jusqu'en 2024 chez les Phocéens. J'ai beaucoup parlé avec le club, j'ai 31 ans, ce sont mes dernières années au plus haut niveau, ce sont les plus importantes pour moi, je me sens dans la meilleure forme de ma carrière, je vais profiter de Marseille, de ce club, c'est pour ça qu'on a décidé de signer un an de plus", lit-on dans le communiqué accompagnant sa prolongation.