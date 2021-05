La réaction de Thomas Tuchel après la victoire contre Manchester City

Moins de cinq mois après son intronisation, le technicien allemand a mené Chelsea à une victoire finale en Ligue des Champions ce samedi contre Manchester City (1-0).

Thomas Tuchel était heureux à l'issue de la rencontre et a exprimé toute sa gratitude envers ses joueurs. "Oui, c'est le match le plus important. C'était une finale exceptionnelle et on a gagné, c'est incroyable. Oui je suis très fier, mais j'étais déjà fier avant cela, j'avais beaucoup de confiance en ce groupe, on savait qu'on n'était pas les favoris mais nous avons un groupe très fort, on a fait deux finales, et on a gagné ce soir", a confié l'ancien coach du Paris Saint-Germain au micro de RMC Sport.

Tuchel a ensuite analysé le déroulement de la rencontre. "On voulait avoir un peu plus de possession, c'était difficile dans les premières minutes, après cela a été mieux. On a créé quelques contres très dangereux, et en seconde période c'était un combat très dur."