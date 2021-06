Imran Louza, nouveau coéquipier de Christian Kabasele à Watford

Un nouveau défi pour Imran Louza. Deux jours après avoir aidé le FC Nantes à sauver sa place en Ligue 1, le milieu de terrain de 22 ans s'est engagé avec Watford, où il a signé un contrat de cinq ans. Passé pro avec le FC Nantes en 2018, Imran Louza a disputé 66 rencontres, inscrit 12 buts et distillé 6 assists avec les Canaris.

✍️ We are delighted to confirm the signing of Imrân Louza for an undisclosed fee from FC Nantes!@_AFEX