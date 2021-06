Kevin De Bruyne nominé parmi les Joueurs de l'Année en Premier League

Auteur d'une fantastique saison avec Manchester City, Kevin De Bruyne fait partie des six nominés au titre de Joueur de l'Année en Premier League.

Auteur de 6 buts et 12 assists en 25 matchs de Premier League, Kevin De Bruyne (29 ans) fait partie des six nominés par la PFA pour le titre de Player of the Year. Ses concurrents sont Bruno Fernandes (Manchester United), Harry Kane (Tottenham) et trois de ses équipiers à Manchester City : Ruben Dias, Ilkay Gundogan et Phil Foden.