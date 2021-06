Carlo Ancelotti rend hommage à Zinedine Zidane

Le technicien italien est de retour au Real Madrid. Malgré sa situation contractuelle avec Everton, l'ancien entraîneur de l'AC Milan n'a pas hésité une seule seconde pour répondre favorablement aux avances madrilènes.

Carlo Ancelotti a officiellement été présenté aux médias ce mercredi et le technicien italien n'a pu s'empêcher d'évoquer Zinedine Zidane en conférence de presse.

"Zidane. Que dire ? Il a gagné trois Champions. Il a fait un travail fantastique, jusqu’au dernier jour. Il est parti, il est revenu. Il a tout bien fait. Tout le monde doit remercier Zizou. C’est le football, un entraîneur part, un autre arrivé. Ce qu’il a fait est incroyable. Je n’ai pas parlé avec lui jusqu’ici, mais je vais le faire, assurément. On n’a pas eu de relation continue dernièrement, même si on s’est envoyé des messages. Mais Zizou est un ami et je vais parler avec lui", a ainsi confié le nouveau coach du Real Madrid.