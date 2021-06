Euro U21 : le Portugal en finale au détriment de l'Espagne

Le Portugal poursuit sa route dans cet Euro U21.

Après avoir écarté l'Italie, la formation de Rui Jorge a désormais battu le voisin espagnol et se hisse en finale de la compétition. Un seul but aura été suffisant pour le Portugal, qui profite d'un auto-but du bien malheureux joueur d'Almería, Jorge Cuenca (80e).

Les hommes de Rui Jorge atteignent la finale qui se jouera dimanche à Ljubljana, où ils affronteront le vainqueur de l'autre 1/2 finale entre les Pays-Bas et l'Allemagne.

🇵🇹 Portugal = 2021 #U21EURO finalists! 🥳



⚽️ A narrow win is enough for @selecaoportugal to progress to Sunday's showpiece...