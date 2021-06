Ces Diables Rouges qui ont séduit Roberto Martinez contre la Grèce

Les Diables n'ont pas disputé un grand match contre la Grèce, mais, malgré une équipe remaniée et un résultat décevant, ils sont plusieurs à avoir tiré leur épingle du jeu.

Manque d'intensité et par moment de rythme: Roberto Martinez n'a pas hésité à pointer les manquements de la prestation de ses protégés contre la Grèce, mais il a aussi distribué quelques bons points à l'issue de la rencontre.

C'est important pour le sélectionneur d'impliquer un maximum de joueurs durant la préparation et ils sont plusieurs à avoir mis à profit les minutes passées sur la pelouse du Stade Rou Baudouin jeudi soir pour se mettre en évidence.

"Très agréablement surpris par Dennis Praet"

À commencer par Dennis Praet, qui restait pourtant sur une fin de saison compliquée du côté de Leicester City. "J'ai été très agréablement par sa performance de Dennis Praet", se réjouit le sélectionneur. "Cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué un match entier, il était en en manque de minutes dans son club depuis le mois de mars, mais il a répondu présent pendant 90 minutes jeudi soir."

"Jérémy Doku est un footballeur plus complet"

Jérémy Doku a, lui aussi, été très bon sur le flanc droit et il a eu droit aux éloges de son entraîneur à l'issue de la renconte. "Je suis très heureux de voir Jérémy Doku confirmer son rang de joueur de haut niveau. On sait que c'est un joueur très talentueux, mais il a montré contre la Grèce qu'il était encore plus complet qu'en mars."

Et les plus anciens ont aussi répondu présents. "Romelu Lukaku et Yannick Carrasco ont montré ce qu'on attend de joueurs au niveau international. Ils ont vécu de supers saisons dans leur club, avec des titres, parfois, tu as tendance à baisser ta garde après ce genre de succès, mais ils ont étaient là et ils ont donné le tempo."