Xavi pas pressé de retrouver le FC Barcelone

La confirmation de Ronald Koeman à son poste écarte donc temporairement Xavi du FC Barcelone.

Son retour en Catalogne pour des vacances avait alimenté les spéculations, mais l'entraîneur Xavi a finalement prolongé avec Al Sadd tandis que le FC Barcelone a confirmé jeudi Ronald Koeman dans ses fonctions. Dans une interview accordée à La Vanguardia, l'ancien maestro du Barça a expliqué qu'il ne compte pas précipiter son retour chez les Blaugrana.

"Nous avons renouvelé pour deux ans avec Al Sadd, nous sommes très heureux et ouverts à d'autres offres d'autres clubs, mais calmement. Ma priorité maintenant est ma famille et je ne ressens pas le besoin de partir. Je suis bien comme je suis. J'apprends, je fais des erreurs, je suis impliqué dans un très beau projet, qui ne concerne pas seulement Al Sadd mais aussi la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu dans un an. J'aurai un rôle important. (…) Je ne suis pas pressé d'entraîner le Barça", a clarifié l'Espagnol.

Les retrouvailles pourraient avoir lieu à l'été 2022, lorsque Koeman arrivera au bout de son contrat.