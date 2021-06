José Mourinho met la pression sur la France, Didier Deschamps lui répond

Dans les colonnes du Sun ce samedi, le technicien portugais a mis la pression sur les Bleus avant le début de l'Euro : "Ils doivent gagner sinon, ce sera un Euro raté. La France pourrait faire une équipe A, une équipe B et une équipe C", a ainsi lâché le Spécial One.

Interrogé sur les propos de José Mourinho, Didier Deschamps a confirmé le statut de favori de de la France, et en a profité pour glisser une petite pique à l'ancien coach de Tottenham, licencié par les Spurs en avril.

"José... Je pensais la même chose de son équipe de Tottenham, mais ça ne s'est pas passé comme ça", a lâché en plaisantant Deschamps ce dimanche sur le plateau de Téléfoot. "On est favori de par le statut de champion du monde et du fait que des joueurs champions du monde en 2018 sont encore là avec trois ans d'expérience en plus. J'ai un potentiel offensif très important, mais ce n'est pas que ça. Il y a des ajustements avec le milieu de terrain. On fera tout pour avoir le ballon le plus possible, mais il y aura des moments où il faudra garder notre solidité lorsqu'on ne l'aura pas. Ce n'est pas une pression, c'est une réalité. On ne va pas fuir le débat : la France fait partie des favoris pour l'Euro", a conclu le sélectionneur des Bleus.