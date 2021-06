Une nation, une pépite : Bukayo Saka, malgré la concurrence

L'Euro, c'est dans moins d'une semaine. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

Le département offensif de l'Angleterre fait tout simplement rêver : Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Jack Grealish, Jadon Sancho ou encore Dominic Calvert-Lewin sont les noms ronflants faisant des Three Lions l'un des candidats n°1 pour soulever le trophée dans leur antre de Wembley, le 11 juillet. Bukayo Saka (19 ans), parmi ceux-là, a pourtant souvent voix au chapitre. L'ailier d'Arsenal sort d'une saison plus qu'honorable (7 buts, 10 assists) dans une équipe à la dérive (8e de Premier League), et a les faveurs de Gareth Southgate qui l'a titularisé à chaque fois que le Londonien était dans le groupe.

Mieux : pour le premier match de préparation, Saka a arpenté le flanc gauche pendant 90 minutes et inscrit le seul but du match, gagnant probablement des points en vue de l'Euro. Son premier pion avec cette Angleterre qu'il a toujours mis en priorité sur son autre nationalité sportive potentielle, le Nigeria, et avec raison : le potentiel du joueur lui permet d'espérer s'installer durablement chez les Three Lions.

© photonews

Pourtant, Saka n'a pas que des fans, Jamie Carragher s'étant ainsi permis de dire que le joueur avait "de la chance" d'être appelé dans un secteur aussi fourni et après la saison catastrophique d'Arsenal - lui qui a été élu "Joueur de l'année" par les supporters des Gunners. Le jeune Bukayo profite peut-être du forfait de Mason Greenwood, en effet, mais Southgate l'a préféré à un joueur expérimenté comme Jesse Lingard, et son premier but en sélection en appelle beaucoup d'autres ...