L'Ecosse ne s'agenouillera pas pour BLM et s'explique

Si l'Angleterre a assuré qu'elle continuerait à mettre un genou en terre en soutien au mouvement BLM et plus généralement en protestation contre toute forme de racisme, l'Ecosse a fait savoir qu'elle ne se joindrait pas à sa voisine : les joueurs écossais ont fait savoir qu'ils ne mettraient pas le genou en terre lors des rencontres de l'Euro 2020, tout en soulignant que cette décision ne remettait pas en cause leur engagement contre le racisme.

#FootballUnites against racism.



We will continue to take a stand against racism prior to kick-off for all of our UEFA #EURO2020 matches.https://t.co/rvYeibucf7