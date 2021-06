Un forfait au sein de la Squadra Azzura, Mancini rappelle Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Forfait de dernière minute pour l'Italie, à la veille du coup d'envoi de l'Euro 2020 face à la Turquie : Lorenzo Pellegrini (AS Rome) ne sera pas de la partie.

Lorenzo Pellegrini (AS Rome) a dû déclarer forfait pour l'Euro 2020, victime d'une blessure à la cuisse à l'entraînement avec l'Italie. Le médian de la Roma a officialisé la nouvelle via son compte Instagram, et sera remplacé par Gaetano Castrovilli, joueur de la Fiorentina. Une mauvaise nouvelle pour la Squadra car Pellegrini (17 caps) était devenu un joueur important de l'effectif de Roberto Mancini.