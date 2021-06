🎥 Le Roi Philippe a rendu visite aux Diables Rouges avant leur départ

Ce jeudi, veille de d√©part pour Saint-P√©tersbourg, les Diables Rouges ont re√ßu la visite du Roi Philippe. Les joueurs commencent pour la plupart √† "conna√ģtre" notre roi, qui leur rend visite avant chaque comp√©tition, mais pour certains, comme J√©r√©my Doku, c'est une premi√®re.

Eden Hazard, en bon capitaine, toujours détendu, a ainsi présenté chaque joueur au Roi, notamment "la nouvelle pépite", Jérémy Doku. "Vous êtes très jeune et pour vous ça a l'air si normal", remarque ainsi Sa Majesté. Échanges sympathiques également entre le Roi et Dries Mertens, qu'il félicite pour son record de buts à Naples, Thibaut Courtois auquel il demande de "tout arrêter" et Romelu Lukaku, dont il dit qu'ils sont "tous fans".

Enfin, Kevin De Bruyne confirme lui au Roi qu'il devrait être de retour "pour le second match". Tout ça, accompagné bien sûr des blagues d'Eden Hazard, pas impressionné par la présence royale ... Retrouvez l'intégralité de la visite royale sur Auvio ci-dessous :