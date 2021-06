Une nation, une pépite: l'avènement de Joao Felix?

L'Euro, c'est presque parti. Et on poursuit notre tour des pépites qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement! Place au Portugal et à un Joao Felix qui voit venir cet Euro avec appétit et envie.

Dans l'ombre imposante de l'inévitable Cristiano Ronaldo et de Bruno Fernandes, à qui rien ne résiste depuis qu'il a signé à Manchester United, Joao Felix pourrait s'avancer comme le troisième homme fort de la Seleçao, qui défendra le titre conquis en France il y a trois ans.

Le Portugais de l'Atletico Madrid n'a que 21 ans et pourtant, son nom est sur toutes les lèvres depuis un moment déjà. Parce qu'il avait éclaboussé le championnat du Portugal de tout son talent lors de sa première véritable saison chez les pros. Un titre, 15 buts marqués, 9 assists distribués avec Benfica: Joao Felix est vite devenu la nouvelle coqueluche du football portugais.

Et ses performances lui ont valu un transfert de choix: l'Atletico a déboursé plus de 120 millions d'euros pour s'attacher ses services. Et depuis, le jeune loup apprend sous les ordres de Diego Simeone. Auteur de 19 buts et de 9 assists en 76 rencontres et champion d'Espagne cette saison, Joao Felix monte doucement en puissance, malgré la pression énorme qui pèse sur ses épaules.

Cet Euro 2020 pourrait lui donner l'occasion de montrer au Vieux Continent qu'il est sur la bonne voie. Car il est très vite devenu un atout majeur de l'équipe nationale du Portugal. Il avait fait ses débuts en juin 2019, en Ligue des Nations (un autre trophée qui figure à son palmarès). Deux ans plus tard, il en est à 17 caps, trois buts et un assist.

Mais la concurrence est rude dans l'effectif de Fernando Santos et Joao Felix devra se battre pour sa place aux côtés des Ronaldo, Fernandes, Diogo Jota, Bernardo Silva et autres Renato Sanches, mais il faudra le tenir à l'oeil, car le jeune Portugais a de l'or dans les pieds.