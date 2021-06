Jouer ou non contre les Diables? Kasper Hjulmand laisse le choix à ses joueurs

Cinq jours après le malaise de Christian Eriksen, le Danemark a rendez-vous avec la Belgique et Kasper Hjulman n'a pas l'intention de mettre la pression.

Après avoir été rassurés par Christian Erisken, les Danois ont repris l'entraînement et mis le cap sur le deuxième match de leur Euro, qu'ils joueront jeudi soir contre la Belgique à Copenhague.

Et s'il estime que les 24 dernières heures ont été bonnes, Kasper Hjulmand a expliqué en conférence de presse qu'il laisserait à ses joueurs le soin de décider s'ils participent à la rencontre ou non. "C'est trop tôt pour dire si tout le monde sera prêt mentalement à jouer et si certains ne sont pas prêts, ce n'est pas grave", insiste-t-il.