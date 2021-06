Federico Chiesa élu homme du match contre le Pays de Galles

Federico Chiesa a brillé à Rome ce dimanche. Titulaire sur le côté droit de l'attaque italienne, l'ailier de la Juventus Turin a grandement contribué à la victoire de la Squadra Azzurra contre le Pays de Galles (1-0). Il a donc été récompensé par l'UEFA, qui lui a remis le trophée d'homme du match à l'issue de la rencontre.

🇮🇹 Italy's Federico Chiesa takes the plaudits after an energetic display in attack ⚡️@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/mDjTO499Fp