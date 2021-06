Le PSG, Man U ou City ? Sergio Ramos aurait une préférence

Libre au terme de son contrat avec le Real Madrid, le défenseur central a le choix entre trois cadors européens pour la suite de sa carrière.

Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga cette saison) se trouve actuellement en discussions avec trois clubs : Manchester City, Manchester United et le Paris Saint-Germain, d'après les informations du quotidien madrilène AS.

Et pour l'instant, l'ancien capitaine du Real Madrid donne sa préférence au vice-champion de France ! En effet, le PSG a réalisé la meilleure offre sur le plan financier avec un contrat de deux ans proposé à l'ex-joueur du FC Séville. De plus, par rapport à sa famille, Ramos se montre séduit à l'idée de vivre dans une ville comme Paris.