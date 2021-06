Le Danemark concentré : "Notre force ne vient pas que de Christian, nous avons confiance en notre jeu"

Le Danemark affronte le Pays de Galles et fait même office de favori en 8e de finale, un exploit après deux défaites d'entrée de jeu en poules. Le sélectionneur Kasper Hjulmand est confiant.

Il serait un peu facile, au final, de limiter la qualification du Danemark et son histoire dans cet Euro au drame vécu par Christian Eriksen, qui aurait "donné des ailes" à l'équipe, surmotivée pour dominer la Belgique une mi-temps, puis rouler sur la Russie. Les Danois sont 10es au classement FIFA, et étaient largement supérieurs aux Russes et aux Finlandais ; leur qualification est logique, et ils abordent le 8e de finale en tant que favoris.

"Nous ressentons une grande force. Nous avons vécu assez d'émotions ces derniers jours que durant toute une vie, mais ce samedi, c'est un autre match. Je ne crois pas que notre force vienne seulement de ce qui est arrivé à Christian", affirme Kasper Hjulmand, sélectionneur danois, en conférence de presse d'avant-match. "Nos matchs en mars étaient très bons, nous avons confiance en notre jeu. Nous avons connu quelque chose de dramatique, puis joué l'un de nos meilleurs matchs face à la Russie. C'est une force mentale et physique. Et il y a beaucoup de qualité dans l'équipe".