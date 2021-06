🎥 Une décennie au Real pour Raphael Varane

Il y a tout juste dix ans, Raphaël Varane signait à Madrid. La suite, c'est un petit bout de l'histoire de l'un des plus grands clubs du monde.

Impressionnant du côté de Lens, où il venait tout juste d'entamer sa carrière professionnelle, Raphaël Varane a tapé dans l'oeil du Real Madrid lors de la saison 2010-2011. Suffisant pour convaincre la direction madrilène: à tout juste 18 ans, le défenseur français s'engageait avec les Merengue.

Et la suite, c'est une longue et belle aventure pour le champion du monde 2018. Raphael Varane, ce sont d'abord 360 matchs et 17 buts avec le Real Madrid, mais ce sont aussi trois titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi, deux Supercoupes d'Espagne, trois Supercoupes d'Europe, quatre Coupes du monde des clubs et, bien entendu, quatre Ligues des Champions. Un palmarès impressionnant.