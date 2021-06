Les Belges de Dortmund vont avoir un nouveau directeur sportif

C'est une légende de club qui va prendre la place de Michael Zorc.

C'est une page qui va se tourner du côté du Borussia Dortmund. Après plus de 23 années passées au poste de directeur sportif, Michael Zorc va céder sa place à Sebastian Kehl.

Kehl est une figure bien connue au BVB. Le milieu de terrain a évolué chez les Borussen entre 2002 et 2015. Il comptabilise 326 matches avec le club allemand ainsi que trois titres de champion d'Allemagne (2002, 2011 et 2012) et une Coupe d'Allemagne.