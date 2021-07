"Au moins jusqu'à l'Euro 2024": Thomas Meunier veut s'inspirer de Vermaelen et Vertonghen

Thomas Meunier veut faire durer le plaisir avec les Diables Rouges.

À la veille du quart de finale entre la Belgique et l'Italie, c'est Thomas Meunier qui est l'invité de #DevilTime, l'émission quotidienne publiée par l'Union Belge sur son application RBFA.

Et il y évoque notamment la suite de sa carrière internationale. Avec un objectif clair, pour le latéral droit: durer. "Mon but, c'est d'être le nouveau Vermaelen ou le nouveau Vertonghen. De rester en sélection, que ce soit dans l'équipe de base ou dans le groupe, le plus longtemps possible."