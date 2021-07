Roberto Mancini : "Faire face à une des meilleures équipes au monde"

Futur adversaire de la Belgique avec l'Italie, Roberto Mancini n'a pas hésité à louer les qualités des Diables Rouges à la veille de la rencontre (demain 21h).

J-1 avant le choc entre la Belgique et l'Italie. Les deux sélections se rencontreront demain soir, dans le cadre des quarts de finale de l'Euro. Présent en conférence de presse ce jeudi, Roberto Mancini a annoncé la couleur pour la rencontre à venir face aux Diables Rouges, dans des propos relayés par l'agence Belga.

Le sélectionneur italien a notamment souligné la qualité de l'effectif belge. "Nous sommes conscients que nous allons faire face à une des meilleures équipes au monde, première au classement FIFA, et que le match sera compliqué. Mais nous voulons développer notre football. Avec la France, la Belgique est peut-être la meilleure équipe d'Europe, voire du monde, et elle dispose de joueurs extraordinaires. Mais cet Euro a prouvé, plus que jamais, qu'il n'y avait pas de matches simples."

Si la Squadra Azzurra est consciente de l'adversité qui l'attend, elle semble déterminée à rester fidèle à ses principes. Giorgio Chiellini a également évoqué la nécessité pour la Nazionale de "développer son jeu". Demain soir, la Belgique et l'Italie se disputeront donc une place dans le dernier carré. Une rencontre à suivre à partir de 21h.