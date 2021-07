Harry Kane retrouve son 'gardien préféré'

Le portier danois a toujours très bien réussi au buteur anglais.

Le duel entre l'Angleterre et le Danemark sera l'occasion de retrouvailles entre Harry Kane et Kasper Schmeichel. Le buteur anglais de Tottenham et le gardien danois de Leicester City se connaissent par cœur et les duels ont souvent tourné en faveur de l'attaquant.

Harry Kane a, en effet, déjà inscrit 14 buts à Kasper Schmeichel, c'est le gardien qui a lui le plus réussi depuis le début de sa carrière. En deuxième position dans ce classement particulier? Jordan Pickford, contre qui Harry Kane a marqué à dix reprises, et qui sera son équipier ce mercredi à Wembley.