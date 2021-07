Le but danois, la première erreur de l'arbitre: il aurait dû être annulé

Toute la presse te les réseaux sociaux ne parlent que d'une chose ce jeudi matin: est-ce qu'il y avait penalty sur Sterling lors des prolongations? Et la présence du deuxième ballon?

Pour répondre à la présence du ballon sur le terrain, depuis le nouveau règlement, c'est laissé "à l'appréciation de l'arbitre", donc fondamentalement il n'y a pas de faute d'arbitrage à ce propos.

Par contre, personne ne parle du but danois qui aurait dû être .... annulé. Sur le but, Jordan Pickford, le gardien anglais, a eu la vue masquée par le mur danois composé de trois joueurs qui s’est déplacé au moment où Damsgaard a tiré. D’après la loi 13 du règlement du football, le mur des joueurs danois aurait dû être aligné à un mètre de celui des Anglais, ce qui n’était pas le cas.

Là, pour le coup, c'est une réelle erreur d'arbitrage dans le sens où le règlement n'est pas respecté. Au final, cela n'a rien changé au résultat final.

