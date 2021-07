A peine arrivé à la Roma, Mourinho désigne ses indésirables

Le Portugais a donné ce jeudi sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de la Roma.

Cette fois, l’aventure de José Mourinho sur le banc de l’AS Roma peut démarrer. Pour sa première conférence de presse jeudi, le technicien portugais a dévoilé ses plans pour le club de la Louve et le groupe retenu pour le stage de préparation. Une liste dans laquelle ne figurent pas plusieurs joueurs, élevés au rang d’indésirables et invités à se trouver de nouvelles équipes, rapporte la chaîne Sky Italia.

A l’image du gardien Robin Olsen (31 ans, 7 matchs en Premier League pour la saison 2020-2021), prêté à Everton la saison dernière, des défenseurs Federico Fazio (34 ans, 6 matchs et 1 but en Serie A pour la saison 2020-2021) et Davide Santon (30 ans, 10 matchs en Serie A pour la saison 2020-2021), mais aussi des milieux de terrain Steven Nzonzi (32 ans, 34 matchs et 1 but en L1 pour la saison 2020-2021), non-retenu par Rennes, Ante Coric (24 ans, 1 apparition en championnat pour la saison 2020-2021) et Javier Pastore (32 ans, 5 apparitions en Serie A pour la saison 2020-2021).

Enfin, cette liste comporte les noms des deux ailiers Pedro (33 ans, 27 matchs et 5 buts en Serie A pour la saison 2020-2021) et Justin Kluivert (22 ans, 19 apparitions et 3 buts en Bundesliga avec RB Leipzig pour la saison 2020-2021), revenu d'un prêt au RB Leipzig.

Un grand coup de ménage donc...