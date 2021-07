"Une finale épique et historique des deux côtés"

A trois jours de la finale de l'Euro contre l'Angleterre, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain espère enfin gagner un titre avec la Squadra Azzura.

Marco Verratti (28 ans, 44 sélections et 3 buts) croit au sacre avec l'Italie dimanche face à l'Angleterre. "C'est un rêve d'enfant pour un footballeur. Je crois que ça va être une finale épique, historique des deux côtés", a confié le milieu de terrain face à la presse. "Je crois que l'Angleterre a très bien travaillé. Ils sont en finale pour la première fois et ça veut tout dire. Ils n'ont encaissé qu'un but, c'est une très bonne équipe, très équilibrée. Je suis heureux de jouer contre eux dans un grand stade, une grande finale", a souligné le métronome italien.

"On ne croyait pas en nous à l'étranger mais je crois que l'Italie revient à son niveau. Nous voulons gagner. Nous allons affronter une équipe très, très dure qui veut gagner aussi. On doit se concentrer sur notre style de jeu et mettre de côté tout le reste. Ces matchs peuvent nous mettre beaucoup de pression, mais je crois que l'équipe qui jouera le plus avec l'esprit libéré aura l'ascendant", a conclu Verratti.