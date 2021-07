Officiel : Messi et Neymar élus meilleurs joueurs de la Copa América

Tous deux auteurs d'une excellente Copa América, les anciens coéquipiers, Lionel Messi et Neymar, ont été élus meilleurs joueurs de la compétition.

Les experts n'ont pas réussi à les départager. Lionel Messi et Neymar ont tous les deux été élus meilleurs joueurs de la Copa América 2021. Le verdict a été rendu aujourd'hui par le Grupo de Estudio Técnico. Pour justifier sa décision, ce dernier a expliqué qu'il n'était "pas possible de choisir un seul joueur".

#GET | Messi y Neymar los mejores jugadores del torneo continental.



El Grupo de Estudio Técnico de la @CONMEBOL elige a #Messi y a #Neymar como los mejores jugadores de la CONMEBOL @CopaAmerica 2021.



Depuis le début du tournoi, l'Argentin a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives en six matchs joués (540 minutes). De son côté, le Brésilien a trouvé le chemin des filets à deux reprises et réalisé trois assists en cinq apparitions (450 minutes). Mais les deux stars ont encore une rencontre à jouer.

En effet, cette nuit, l'Argentine et le Brésil s'affronteront en finale de la Copa América 2021 au Stade Maracanã, situé à Rio de Janeiro. Par conséquent, si les deux joueurs ont été récompensés par la distinction individuelle, seul l'un d'entre eux soulèvera le trophée final. Coup d'envoi donnée à 2h du matin (heure belge).