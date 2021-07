Terrible déception pour Phil Foden qui a dû faire une croix sur la finale

Comme on le craignait, Phil Foden s'est occasionné une légère blessure à l'entraînement et s'il ne s'agit de rien de grave, a affirmé Gareth Southgate aux micros anglais juste avant la rencontre, le médian de 21 ans est forfait pour la finale face à l'Italie. Une terrible déception pour Foden.

Gutted for you, @PhilFoden 😢



We hope there will be many more days like this for you to be involved in. pic.twitter.com/2UxuPWXw79