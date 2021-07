Marcus Rashford s'exprime après son penalty manqué : "Je reviendrai plus fort"

Le joueur de Manchester United a publié un message sur Twitter, revenant également sur les incidents racistes dont il a été victime.

Marcus Rashford a vécu un Euro que l'on peut considérer comme cauchemardesque. Le joueur de Manchester United n'a pu bénéficer que de très peu de temps de jeu durant le tournoi. Monté dans les dernières secondes lors de la finale contre l'Italie, l'attaquant a également manqué son penalty, provoquant la fureur de nombreux supporters anglais qui n'ont pas hésité à écrire et à proférer des paroles racistes.

Suite à cela, le joueur de 23 ans a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux : "Je peux accepter la critique sur ma performance et mon penalty (...) mais je ne m'excuserai pour qui je suis et d'où je viens. (...) Je suis Marcus Rashford, homme noir de Withinghton et Wythenshawe, dans le sud de Manchester. Pour tous vos gentils messages, merci. Je serai de retour plus fort."

L'international des Three Lions a aussi publié des lettres attendrissantes de jeunes fans reçues au lendemain de la rencontre.