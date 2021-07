Le Milan AC attend Giroud

Le champion du monde français va découvrir la Serie A.

Au fil des jours, l'attaquant de Chelsea Olivier Giroud (34 ans, 17 apparitions et 4 buts en Premier League pour la saison 2020-2021) se rapproche toujours plus de l'AC Milan. Et d’après les informations de La Gazzetta dello Sport ce mardi, l'international français va débarquer en Lombardie au plus tard jeudi.

Pour rappel, les Rossoneri et Giroud ont déjà un accord au sujet d’un contrat de deux ans, avec une troisième saison en option. Le transfert de l’ancien Montpelliérain est estimé à 2 millions d’euros.