Le père de Harry Maguire blessé à Wembley : "Heureusement, mes enfants n'étaient pas au stade"

Le père du défenseur anglais Harry Maguire était présent en tribunes à Wembley et a été blessé lors des échauffourées.

Harry Maguire (28 ans) a déclaré au Sun que son père, présent à Wembley, avait été blessé dans les débordements d'avant-match : "Mon père était dans la bousculade. Je suis content que mes enfants n'aient pas été présents", reconnaît-il. "C'était effrayant, il m'a dit qu'il avait peur et c'est quelque chose que personne ne devrait vivre lors d'un match de football".

Maguire a déclaré que sa famille serait "plus prudente" à l'avenir au stade. "J'ai vu beaucoup de vidéos, mon père et mon agent ont été les plus touchés. Mon père avait du mal à respirer à cause de ses côtes, mais il n'est pas du genre à dire grand chose", explique le joueur de Manchester United. "J'espère qu'on peut en tirer des leçons pour que ça n'arrive plus à l'avenir".