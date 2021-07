🎥 Genk arrache le partage dans les arrêts de jeu contre le Standard de Liège

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la première journée de l'exercice 2021-2022, le Standard de Liège recevait le KRC Genk à Sclessin où étaient présents 7.850 supporters.

Mbaye Leye avait décidé de titulariser Ameen Al-Dakhil au sein de sa défense à trois ce vendredi soir. Côté genkois, van den Brom devait composer sans ses internationaux colombiens et Thorstvedt.

Le match débutera sur des chapeaux de roue avec des occasions genkoises d'entrée de jeu avec une tête non cadrée d'Onuachu (1e) et un tir dévié d'Ito (3e). Le Standard réagira avec un tir puissant de Bastien capté par Vandevoordt (8e). Quelques minutes après, Onuachu se loupera en avec une reprise de la tête au-dessus du cadre (11e).

© photonews

Dominateurs, les Limbourgeois obtiendront de nombreuses opportunités mais les vendangeront à l'image d'un tir à bout portant de Sadick dans la surface (18e), d'une frappe puissante de Bongonda boxée par Bodart (27e) et d'une course dun n°10 genkois stoppée par Laifis (39e).

© photonews

En début de seconde période, le Standard de Liège remontera sur le terrain avec des intentions plus offensives et poussera malgré une nouvelle occasion genkoise. Onuachu décochera un tir droit sur Bodart dans le rectangle, mais le dernier rempart liégeois repoussera la frappe (50e). Plus hargneux, les Rouches mettront une grosse pression sur des visiteurs devenus passifs. Klauss et Muleka mettront d'ailleurs le feu à la défense genkoise beaucoup moins impériale que durant la première période. Et le matricule 16 ouvrira le score via une tête de Laifis sur un corner de Siquet (69e), 1-0.

© photonews

🇨🇾 | Le premier but de la saison de #JPL est l'oeuvre de Konstantinos Laifis ! 🔴⚪ #STAGNK pic.twitter.com/SLyB66GOHN — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 23, 2021

Les troupes de Mbaye Leye tenteront de conserver leur avantage tout en essayant d'aller planter une deuxième rose, mais Genk égalisera dans les arrêts de jeu via Bongonda (90e+2), 1-1.

© photonews

Les Limbourgeois ont trop vendangé en première période et ont donné l'impression de n'être jamais sorti du vestiaire. Ils se sont faits punir après la pause par des Liégeois reboostés et conquérants à l'image d'un Raskin tonitruant. Mais ils ont gâché la fête à Sclessin en arrachant le partage en toute fin de partie.