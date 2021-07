Théo Bongonda mécontent de la prestation de Genk : "Je suis dégoûté"

Théo Bongonda a connu une soirée difficile à Sclessin. L'ailier a trop souvent fait le mauvais choix, mais avec l'égalisation tardive, il s'est à nouveau montré important pour le Racing Genk.

Immédiatement après le match, Théo Bongonda s'est exprimé devant le micro d'Eleven Sports. "Je suis dégoûté... Il y a trois jours, nous avons dit que nous voulions gagner le championnat et nous faisons des trucs comme ça… Nous ne pouvons pas nous le permettre. Chacun doit élever son niveau de jeu. Ce n’est pas normal de devoir marquer à la dernière minute. Après la saison que nous avons fait l’année dernière, nous ne pouvons pas faire ça", a lâché l'ailier de Genk.

© photonews

"Je ne veux pas qu’on ait un début de saison comme l’année passée"

Comme face au Club de Bruges en Supercoupe, les troupes de John van den Brom ont montré un visage moins séduisant au retour des vestiaires. "Ce n’est pas normal. Même la semaine passée, nous sommes sortis en deuxième mi-temps en étant pas prêt dans la tête. Ça m’énerve. Nous savons que nous avons les qualités donc il n’y a pas de pression à avoir. Nous devons jouer libérés. Aujourd’hui, nous avons vu qu’il y a des choses qui ne vont pas. Au moins on peut se dire que nous n’avons pas perdu le match mais nous devons gagner ce match. Nous nous sommes créés plus d’occasions. Le Standard a bien joué aussi mais nous n'avons pas le droit. Je ne veux pas qu’on ait un début de saison comme l’année passée. Ce n’est pas possible", a conclu Bongonda.