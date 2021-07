Mbaye Leye satisfait des siens : "Un point qui en vaut trois"

Le Standard de Liège et le KRC Genk ont partagé l'enjeu (1-1) ce vendredi soir en ouverture de la première journée de D1A.

Malmené et dominé en première période par Genk et ses nombreuses occasions, le Standard de Liège est pourtant parvenu à ouvrir le score via une tête de Laifis. Les Rouches pensaient prendre les trois points mais les Limbourgeois ont gâché la fête en arrachant le partage dans les arrêts de jeu. "Un très beau match d'ouverture où il y a eu une grande intensité. En première période, nous n'étions pas trop relâchés et nous avons laissé de l'espace, mais nous avons gardé le zéro. Après la pause, nous avons corrigé et augmenté l'intensité au milieu. C'est dommage de ne pas tuer le match...Mais il y avait une belle équipe en face et ça résume la situation. Genk est ai-dessus et mieux que nous financièrement. Il faut progresser pour conserver ce niveau", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le T1 des Rouches est toutefois satisfait. "Un point qui en vaut trois. J'ai trouvé ce que je cherchais, à savoir un collectif, de l'engagement, le fait de se battre les uns pour les autres. Créer le Standard que j'ai connu...", a conclu Mbaye Leye.