Samuel Bastien : "On a retrouvé un vrai Standard au vu de la deuxième période"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège et le KRC Genk ont partagé l'enjeu (1-1) en ouverture de la première journée de D1A.

Le Standard de Liège était proche d'empocher les trois points, mais Genk est parvenu à arracher le nul durant les arrêts de jeu. "Ce partage me laisse un goût de trop peu quand on voit le visage montré durant la rencontre. On a retrouvé un vrai Standard au vu de la deuxième période", a confié Samuel Bastien à l'issue de la rencontre.

© photonews

Auteur d'un exercice 2020-2021 décevant, le milieu de terrain semble monter en puissance et retrouver le niveau qui était le sien. "Je veux juste aider l'équipe et tout donner pour le club. Je fais tout simplement mon travail et je ne m'enflamme pas. Il y aura encore des moments compliqués, il faut donc confirmer. Je suis conscient que je n'ai pas réalisé une bonne saison l'année dernière, mais j'ai toujours continué de travailler", a conclu le médian liégeois.