Kostas Laifis : "Encaisser un but à la dernière minute est toujours douloureux"

Le capitaine des Rouches avait ouvert le score contre le Racing Genk en deuxième période et pensait que les siens allaient empocher les trois points. C'était sans compter sur Théo Bongonda qui gâchera la fête liégeoise en arrachant le partage dans les arrêts de jeu.

Kostas Laifis a marqué le premier but de la saison d'une jolie reprise de la tête sur un corner d'Hugo Siquet. Le Standard de Liège pensait s'imposer contre Genk mais les visiteurs ont égalisé en toute fin de rencontre via Bongonda.

"J'ai marqué plus de beaux buts que celui-ci", a déclaré Laifis au micro d'Eleven Sports. "Un tir de loin parmi d'autres. Nous avons encaissé un but dans les arrêts de jeu, donc nous ne pouvons pas être satisfaits du résultat. Un but à la dernière minute est toujours douloureux. Nous aurions dû tuer le match", a souligné le Chypriote.

Le capitaine des Rouches a voulu aussi évoqué le positif. "Je suis tout de même satisfait de notre performance et de notre mentalité. Nous devons rester une équipe jusqu'à la dernière minute. C'est un honneur d'être capitaine, je me sens vraiment chez moi ici", a conclu Laifis.