Standard-Genk : Les compos probables

La Jupiler Pro League reprend ses droits ce vendredi soir avec un premier choc de la saison, Standard - Genk.

Le Standard de Liège et le Racing Genk se retrouvent ce vendredi soir. Les Rouches peuvent prendre leur revanche devant leurs supporters après la finale de la Coupe perdue la saison dernière. Mbaye Leye prédit une année de transition pour les Rouches, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition à Liège. Un billet européen est l'objectif du club. Toutefois, le matricule 16 n'a enregistré encore aucune arrivée à part celle de Labila mais le jeune attaquant français va intégrer les U21.

De son côté, Genk vise le titre et a envie de prendre les trois points à Sclessin pour bien débuter la saison. Les Limbourgeois ont réalisé une brillante fin d'exercice 2020-2021 et n'ont pas encore perdu leurs meilleurs éléments. Bongonda, Ito et Onuachu sont toujours là.

Compos probables

Aucun absent du côté liégeois à part Bokadi. Mbaye Leye devrait mettre en place son 3-5-2 habituel. En défense, on devrait retrouver Siquet et Gavory sur les flancs et Laifis, Sissako et Al-Dakhil ou Ngoy au sein de la charnière centrale. Au sein de l'entrejeu, le T1 des Rouches devrait faire confiance au trio Cimirot-Bastien-Raskin. En attaque, on devrait retrouver Klauss et Dragus.

Côté genkois, John van den Brom devra se passer des services de Thorstvedt (genou), de Munoz et Cuesta. Les deux Colombiens sont arrivés à Genk jeudi soir et sont absents pour le déplacement à Sclessin. Jhon Lucumi, le troisième Colombien de Genk qui était à la Copa America, fait partie de la sélection. La probabilité qu'il soit dans l'équipe de départ est cependant faible.

Le onze du KRC devrait être le même que celui aligné lors du match de Supercoupe de Belgique : Vandervoort, Preciado, Sadick, McKenzie, Juklerod, Heynen, Toma, Bongonda, Ndayishimiye, Ito, Onuachu