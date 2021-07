John van den Brom : "Satisfait que nous ayons commencé la saison de cette manière"

Racing Genk kon ternauwernood een nederlaag voorkomen op Sclessin. De troepen van John van den Brom speelden een erg sterk eerste uur, maar vergaten zichzelf te belonen. Uiteindelijk moest de bekerwinnaar blij zijn met een gelijkspel, na een late treffer van Bongonda.

Le Standard de Liège et le KRC Genk ont offert un beau match d'ouverture aux supporters. "C'était effectivement un très beau match d'ouverture, entre deux équipes qui ont joué pour gagner", a déclaré John van den Brom à l'issue de la rencontre. "Notre première mi-temps a été très bonne, mais nous nous sommes tirés une balle dans le pied en ne prenant pas l'avantage. C'était plus difficile en seconde période, en partie parce que le Standard était plus féroce dans le jeu. Ce que je regrette, c'est que nous ayons eu du mal à rester en formation. Ce qui est normalement notre force", a souligné le technicien néerlandais.

Le Standard s'est battu pour revenir dans le match et a même ouvert le score sur corner. "Je viens de voir les images : Laifis a superbement repris le ballon de la tête. En tant qu'entraîneur de Genk, j'ai également vu qu'au cours de cette phase que nous n'étions pas bien positionnés", a précisé l'ancien coach d'Anderlecht

Satisfaction

Genk a pressé le Standard pendant une heure, mais a oublié de marquer. Dans la dernière demi-heure, les visiteurs ont reculé. "Physiquement, nous étions en difficulté, mais c'est logique. Prenez nos ailiers : ils continuent à avancer, cela demande beaucoup d'énergie. Des gars comme Ito et Onuachu ne sont pas revenus depuis longtemps. Je peux donc accepter qu'ils ne soient pas encore au meilleur de leur forme. Dans l'ensemble, je peux être satisfait que nous ayons commencé la saison de cette manière. Nous avons mérité un point dans un match à l'extérieur très difficile", a conclu le T1 du Racing Genk.