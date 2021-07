Les compositions du Standard de Liège et de Genk sont connues : Al-Dakhil titulaire

Mbaye Leye a décidé de titulariser Ameen Al-Dakhil aux côtés de Laifis et Sissako au sein de la charnière centrale ce vendredi soir contre Genk. Pour le reste, on retrouve les titulaires habituels lors des matchs de préparation.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



⚔ The first official 𝙓𝙄 of this season💪



👥 Bodart, Sissako, Al-Dakhil, Laifis, Siquet, Gavory, Cimirot, Raskin, Bastien, Muleka & Klauss #STAGNK #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/HeIyvaAJmN