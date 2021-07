Officiel : Obbi Oulare quitte le Standard de Liège et file en Angleterre

Obbi Oulare a signé un contrat de trois ans en faveur de Barnsley. Après Eddy Syvestre prêté au FC Pau, c’est donc un deuxième joueur jugé excédentaire, versé lui aussi depuis plusieurs mois dans le noyau des Espoirs rouches, qui quitte le matricule 16.

🖊️📄 We are delighted to announce the arrival of Belgian striker Obbi Oularé on a three-year deal!