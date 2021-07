JO : le Japon affrontera l'Espagne, le Brésil assure contre l'Egypte

Le dernier carré du tournoi olympique est presque complété et les favoris sont au rendez-vous.

Le Japon et le Brésil rejoignent l'Espagne dans le dernier carré du tournoi olympique de football. Opposés à la Nouvelle-Zélande, les Japonais se sont imposés au terme de la séance de penalty (0-0, t.a.b. 4-2). Nos Belgicains Hashioka (STVV) et Miyoshi (Antwerp) sont proches d'une médaille olympique. Fin de parcours pour le Néo-zélandais du STVV Liberato Cacace qui a manqué son tir au but.

Dans la troisième et avant-dernière rencontre de ces quarts de finale, le Brésil n'a pas tremblé et s'est imposé sur le score de 1-0 face à l'Egypte grâce au talent offensif du Hertha Berlin Matheus Cunha. Les Brésiliens comptent bien conserver leur médaille d'or acquise lors des derniers JO.

Le Japon affrontera donc l'Espagne (qui s'était imposée de justesse 5-2 dans les prolongations face à la Côte d'Ivoire) en demi-finale tandis que le Brésil sera opposé au vainqueur de la rencontre entre la Corée du Sud et le Mexique.