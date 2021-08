Sifflets et cris racistes envers Aurélien Tchouaméni (Monaco), buteur à Prague

Aurélien Tchouaméni, Espoir de Ligue 1 la saison passée, a été victime de cris racistes suite à son ouverture du score face au Sparta Prague.

L'AS Monaco se déplaçait au Sparta Prague ce mardi en préliminaires de la Ligue des Champions, un match qui concernait également le Racing Genk puisqu'en cas de qualification, les Limbourgeois en affronteront le vainqueur. Malheureusement, la rencontre a commencé de triste manière puisque suite à l'ouverture du score d'Aurélien Tchouaméni, le joueur monégasque a été victime de cris racistes venus des travées du stade tchèque.

L'entraîneur de Monaco, Niko Kovac, a réagi après la victoire (0-2) au Sparta : "Le plus important, c'est ce qui s'est passé après notre premier but, et aussi à la fin du match", déclare-t-il dans des propos relayés par L'Equipe. "Nous sommes tous tristes et dégoûtés que cela continue au XXIe siècle. Ce genre d'attitudes doivent s'arrêter, le football est une façon de construire des ponts. Je suis fier de mes joueurs, on a montré une belle réaction. Certains sont très en colère (...) On a gagné, aussi contre le racisme".